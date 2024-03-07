Топ-3 лучших фильма о женщинах, изменивших мир

Женщин принято воспринимать исключительно как нежных и трепетных созданий, вдохновляющих на свершения и победы других. Однако многие, очень многие из них могут похвастаться и собственными триумфами. Вашему вниманию — топ кинокартин о сильных дамах, изменивших мир:

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Фильм повествует о движении женщин, борющихся за избирательное право для "слабого" пола. Девушка по имени Мод тайно от окружающих посещает мероприятия суфражисток. Из-за этого она теряет всё — работу, семью, репутацию, свободу. Пока она находится в заключении, единомышленницы-суфражистки делают максимум для того, чтобы привлечь внимание общественности и к её судьбе, и к участи женщин в целом. Ценой огромных усилий Мод и другие добились того, что женщинам было предоставлено и право голоса, и избирательное право, и право на воспитание собственных детей.

Биографическая картина о первой женщине-премьер-министре Великобритании. События картины разворачиваются в современности, "железная леди" Маргарэт Тэтчер тяжело больна. Она живёт в прошлом, в котором она руководит делами страны, а её супруг по-прежнему рядом. Ежедневно Тэтчер беседует с умершим мужем, тревожится о судьбе Великобритании. Флешбэками показан период политического и личностного становления Тэтчер — как менялась её речь, стиль, манера принимать решения. Ближе к финалу действие вновь возвращается в реальность — "железная леди" пытается "прогнать" умершего мужа из своей жизни, собрав его вещи. Она наблюдает, как он уходит навсегда. Эта утрата превращает "железную" Тэтчер в обычную, но, как прежде, сильную и волевую женщину.

За роль в этом фильме Натали Портман получила "Оскар". Она перевоплотилась в балерину, вернувшую себе право танцевать партию Чёрного Лебедя в постановке "Лебединое озеро". Окружающие упорно видят героиню в образе Белого Лебедя, но Нина борется за право танцевать то, что хочет. В отчаянии Нина начинает сходить с ума — на её теле постоянно появляются повреждения, которых она не наносила себе, но они действительно мешают ей жить. Подруга Нины Лили также хочет танцевать Чёрного Лебедя — девушки конкурируют на этой почве. В финале Нина танцует заветную партию, но... порадоваться успеху в полной мере не может...