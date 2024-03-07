Ваня Дмитриенко присоединился к проекту "Осталась одна Таня"

Съемки сериала, приуроченного к 80-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда, завершились в конце февраля.

На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе показали эпизоды сериала "Осталась одна Таня", приуроченного к 80-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Съемки завершились в конце февраля. В актерский состав вошли блогеры Саша Новиков и Валерия Трунева, певец Ваня Дмитриенко стал закадровым голосом сериала. Об этом рассказал режиссер Данил Мотин, работающий над проектом совместно с командой Not Alone production. Проект создается при поддержке VK, а также АНО "ИРИ".

"Я рад, что причастен к проекту, который сохраняет историю и передает ее сегодняшней молодежи. Он строит мост между несколькими поколениями - теми, кто это пережил, и теми, кто живет сейчас", - отметил Дмитриенко. "Осталась одна Таня" - пример взаимодействия дебютантов с опытными наставниками. Благодаря ему мы интегрируем современные форматы контента в кино, не теряя качества продукта. Мы последовали этой идее, наряду с опытными актерами пригласив в проект блогеров Сашу Новикова, Валерию Труневу и певца Ваню Дмитриенко. Ваня - голос своего поколения, который сможет привлечь именно тех зрителей, на кого мы ориентировались при создании проекта", - рассказал режиссер.

Сериал представляет собой художественную интерпретацию блокадного дневника Тани Савичевой, снятую в нестандартном формате коротких вертикальных видео. Помимо истории Тани, при создании сериала были использованы воспоминания очевидцев и реальные события начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Эпизоды сериала, а также съемки бэкстейджа и исторические факты будут доступны к просмотру эксклюзивно в сообществе проекта "ВКонтакте".