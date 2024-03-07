Вышел трейлер боевика «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном и Аль Пачино

Кинокомпания Arna Media представила дублированный трейлер фильма «Хитмен. Последнее дело». Картина выйдет в российский прокат 28 марта, в страну её привезёт прокатчик «Атмосфера кино».

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Arna Media. Права на видео принадлежат Arna Media.

«Хитмен. Последнее дело» расскажет историю профессионального киллера по имени Нокс. Последние годы своей жизни он мечтал забыть о том, что совершил в молодости. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, бывшему убийце придётся приложить все силы, чтобы спасти своего сына от рук продажных полицейских. Ситуация осложняется тем, что он уже не помнит, кто перед ним — друг или враг.

Главные роли в фильме сыграли знаменитые голливудские актёры — Аль Пачино («Крёстный отец») и Майкл Китон («Бэтмен»), последний выступил и режиссёром ленты.