Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Игра» с Жизневским и Хабенским

В Сети появился первый трейлер фильма "Майор Гром: Игра", развивающего вселенную популярнейшего российского кинокомикса.

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Популярность Грома растёт - весь город считает его настоящим супергероем. Но всё меняется, когда в Санкт-Петербурге появляется таинственный наёмник по прозвищу Призрак, перед которым легендарный майор оказывается беспомощен.

В главной роли - снова Тихон Жизневский. Также в фильме сыграли Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Константин Хабенский, Сергей Горошко, Евгений Чебатков, Дмитрий Чеботарёв и другие.

Премьера - уже 23 мая.