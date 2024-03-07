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Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Игра" с Жизневским и Хабенским

В Сети появился первый трейлер фильма "Майор Гром: Игра", развивающего вселенную популярнейшего российского кинокомикса.

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Игра» с Жизневским и Хабенским
© Российская Газета

Популярность Грома растёт - весь город считает его настоящим супергероем. Но всё меняется, когда в Санкт-Петербурге появляется таинственный наёмник по прозвищу Призрак, перед которым легендарный майор оказывается беспомощен.

В главной роли - снова Тихон Жизневский. Также в фильме сыграли Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Константин Хабенский, Сергей Горошко, Евгений Чебатков, Дмитрий Чеботарёв и другие.

Премьера - уже 23 мая.

Фильмы и сериалы
Евгений Чебатков
Александр Сетейкин
Сергей Горошко
Тихон Жизневский
Ольга Сутулова
Алексей Маклаков
Дмитрий Чеботарев
Матвей Лыков
Любовь Аксенова
Константин Хабенский