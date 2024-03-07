Новый трейлер сериала Fallout подтвердил дату выхода всех серий

Новый трейлер сериала Fallout подтвердил новую дату выхода всех серий
Компания Amazon опубликовала новый трейлер сериала Fallout. Из него стало известно, что все восемь серий первого сезона выйдут 11 апреля. Также в ролике показали главных героев шоу, красочный лес и сцену баталии.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
Сериал расскажет о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель.
Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.
Премьера сериала по Fallout состоится на стриминговой платформе Prime Video.