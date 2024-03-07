Роман Костомаров рассказал о главном посыле фильма «Рожденный дважды»

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ впервые показали фильм о судьбе фигуриста Романа Костомарова. На презентации фильма Костомаров рассказал журналистам об основной идее картины и о том, считает ли он себя кумиром молодежи.

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Премьера картины «Роман Костомаров: Рожденный дважды», снятой платформой Wink, прошла на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Фильм рассказывает о восстановлении главного героя – известного фигуриста и олимпийского чемпиона – после болезни, лишившей его конечностей.

«Основной посыл фильма – не сдаваться. Никогда не сдаваться. Конечно, еще этот фильм о любви, о преодолении, о том, что семья – это главное в жизни. Пока ты жив – никогда не сдавайся!» – рассказал Роман Костомаров на премьере фильма.

Как отметили представители СМИ, фигурист за счет силы воли стал настоящим кумиром молодежи. Костомаров объяснил, как он это воспринимает.

«Восприятие кумиров меняется по мере того, как мы растем, взрослеем. Когда-то для меня героем был «Терминатор», Шварценеггер. Теперь для кого-то я вместо него», – отметил спортсмен.

Кроме того, Костомаров рассказал о поддержке семьи, без которой он не смог бы вернуться к нормальной жизни и тем более – рассказать всем свою историю.