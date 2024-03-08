Гай Ричи снял сериал по своей комедии «Джентльмены»: что из этого вышло

На Netflix целиком вышли «Джентльмены» Гая Ричи по мотивам его собственного, настолько популярного, что уже ставшего народным фильма пятилетней давности. Главный гопник мирового кинематографа на своем новом проекте выступил шоураннером, сценаристом и продюсером, а также снял несколько эпизодов в качестве режиссера. Каким получился первый в его карьере сериал, рассказывает «Лента.ру».

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Эдвард Холстед (Тео Джеймс), сын потомственного графа, служащий командиром небольшого поста ООН где-то на турецко-сирийской границе, получает известие о том, что его отец находится при смерти. Последний завет, который Эдди дает папаша, — сохранить родовое поместье, передававшееся из поколения в поколение на протяжении столетий.

Но пообещать легче, чем сдержать слово, — вокруг недвижимости и участка в 15 тысяч акров тут же начинают роиться разного сорта стервятники, всеми правдами и неправдами пытающиеся заполучить часть империи Холстедов. Кто-то заинтересован в самом здании, кто-то рвется в винный погреб, а кому-то интересны дорогостоящие картины.

Впрочем, главная жемчужина поместья, рассказывает Эдди таинственная Сюзи Гласс (Кая Скоделарио), «бизнес-партнерша отца», таится под землей — гигантская конопляная ферма, за которую ныне почивший граф ежегодно получал приличную сумму денег

Неожиданное теневое предприятие для Эдди, однако, оказывается скорее головной болью, нежели подарком. Его старший брат Фредерик (Дэниэл Ингс, выдающий здесь наиболее буйную палитру комедийных представлений), паршивая овца в семье, задолжал восемь миллионов фунтов стерлингов ливерпульским гангстерам. Вернуть долг необходимо в течение недели. Продать поместье — не вариант, поскольку это станет проблемой для бизнеса Гласс, за которым стоят люди не менее опасные.

А потому Эдди приходится окунуться в самые злачные омуты криминального подполья Великобритании. По большей части новые «Джентльмены» — суматошная комедия о ведении бизнеса, которая разгоняется заметно медленнее, чем оригинальный фильм. Но на то и заточен новый для Ричи формат сериала — шоураннер тут довольно расчетливо разбавляет дипломатический триллер о бизнес-переговорах британского бомонда фирменными развлекательными сценами с ультранасилием, погонями и прочей дичью.

С полнометражным фильмом сериал связан разве что концептуально. В центре сюжета здесь тоже масштабный подпольный бизнес по выращиванию и дистрибуции конопли, завязанный на потомственных аристократах Великобритании и их увядающих поместьях

Только теперь этот бизнес продемонстрирован как раз-таки с позиции знати, а шоураннер занимается более тесным столкновением стерильного и чопорного высшего света с замазанным кровью и прочими субстанциями миром подпольного криминала. Классические для фильмов британца плотные и борзые диалоги, по градусу и количеству брани способные составить конкуренцию тарантиновским, тут идут вслед за высокопарными беседами о качественном вине. Но на этом способы развлечь зрителя не заканчиваются — есть даже пара-тройка мыслей о кинематографе (самой зрелищной, должно быть, покажется съемка покаянного видео для ливерпульской мафии в петушином костюме) и, конечно, о каннабис-культуре.

Какой-либо цельной сюжетной линии в шоу не прослеживается. Скорее, «Джентльмены» представляют собой сборник анекдотов и разнообразных криминальных приключений, которые падают на головы Эдди, Фредерика и Сюзи. На этом пути им предстоит столкнуться с бандитскими организациями с разных уголков света (мелькают в шоу даже русские и украинские группировки) и нарушить целый перечень статей уголовного законодательства Великобритании. Поэтому можно сказать, что сериал не сильно уступает оригиналу, который точно так же разменивал потенциальную для любого фильма с прекрасным актером Мэттью Макконахи адреналиновую мощь бородатыми шутками, карикатурными персонажами и манерными скетчами.

Гай Ричи — режиссер, который всю свою карьеру доказывал, что является мастером пацанских криминальных комедий

Зарекомендовав себя одним из самых модных режиссеров мира благодаря наглейшим и по форме, и по содержанию хитам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», он впоследствии пробовал себя и в слащавых мелодрамах, и в шпионских триллерах, и в фэнтези-эпосах, и в ремейках мультипликационной классики, и даже в военной драме, но раз за разом возвращался к жанру, на котором построил свое имя.

Можно сказать, что многочисленными лирическими отступлениями Ричи свою репутацию планомерно размывал. В «Унесенных» он занимался невнятной мелодрамой, в «Шерлоке Холмсе» косил под супергеройские блокбастеры, в «Агентах А.Н.К.Л.» представил несколько инертный шпионский боевик, в «Мече короля Артура» и «Аладдине» и вовсе представлял исключительно конвенциональные для киноэкрана сказки, лишенные любого намека на авторский почерк. Были и более уверенные попытки отмыться от звания главного гопника британского кино при помощи правоверного экшна «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом и военной драмы о дружбе и интернациональных братанах «Переводчик» с Джейком Джилленхолом.

Но при всем разнообразии картин в фильмографии Ричи от первых его работ проведена четкая прямая пацанского криминала, с годами пускай и обросшего заметной долей рыцарского лоска — «Револьвер», «Рок-н-рольщик» и «Джентльмены»

Так что неудивительно, что первый в карьере Ричи сериал обращается к старым добрым трюкам, которые исполняют классические харизматичные разбойники. Большую часть всего этого мы уже видели, но «Джентльмены», надо отдать им должное, вполне способны развлечь и отвлечь от мрачных времен на пару-тройку вечеров. А учитывая, что вышли они аккурат к 8 марта, этот переполненный тестостероном сериал можно представить и как своеобразный презент к ближайшему празднику — вполне в духе режиссера, за всю свою карьеру не дававшего женским персонажам и слова в кадре сказать. А здесь к тому же есть не только целая ведущая актриса в лице Скоделарио, но и масса других бандиток всех мастей на вторых ролях — ну чем не поздравление с Международным женским днем от главного пацана мирового кино?

Год выхода: 2024

Страна: Великобритания, США

Платформа: Netflix

Режиссеры: Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви Сценарий: Мэттью Рид, Гай Ричи

В ролях: Тео Джеймс, Кристиан Ди Сиулло, Кая Скоделарио, Винни Джонс, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Алексис Родни, Рэй Уинстон, Джанкарло Эспозито

Сериал «Джентльмены» (The Gentlemen) целиком вышел на Netflix