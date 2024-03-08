Критики уничтожают «Девицу» с Милли Бобби Браун

Зарубежные критики опубликовали обзоры фильма "Девица" — фэнтезийного фильма со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Картина расскажет историю принцессы Элоди, которая готовится выйти замуж. Внезапно супружеская идиллия разрушается, когда родители жениха отдают её на съедение дракону — девушка решает бороться за свою жизнь до самого конца и вернуться к правлению над королевством.

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Картина получила в основном негативные отзывы от журналистов — к просмотру сдержанно рекомендуют 56% обозревателей. Они хвалят актёрскую игру Бобби Браун и её коллеги Робин Райт, однако ругают всё остальное: от проработки персонажей до примитивного сюжета и ощущения бездушности, присущего блокбастерам Netflix.

Некоторые отзывы критиков на фильм «Девица»

«Девица» страдает от неверных акцентов, флэшбеков, видений и деревянных диалогов. По крайней мере, экшен в фильме хорош, а Бобби Браун, как всегда, в игре. «Девица» — свидетельство того, что студии до сих пор не осознают, что «сильной главной героини» недостаточно, чтобы сделать фильм хорошим. Требуется нечто большее: сильный набор второстепенных персонажей, сильный сюжет, сильное понимание того, что делает фильм интересным для зрителей. Слабый сценарий и скучная актёрская игра превращают фэнтезийный фильм Netflix в утомительное времяпрепровождение, сводя на нет все попытки стать новой версией классических приключенческих историй. Любое ощущение чуда или волшебства разбавляется дешёвой компьютерной графикой и слишком одинаковыми экшен-сценами. «Девица», очевидно, была придумана алгоритмами и с таким же успехом её могла снять нейросеть.

Премьера «Девицы» состоится уже 8 марта на Netflix.