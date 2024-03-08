Восемь самых крутых героинь мультфильмов 2023 года

8 марта — не только день весны и красоты. Не будем забывать, что по изначальной задумке это праздник сильных и крутых девчонок, девушек и женщин. Дамы могут похвастаться крутостью в самых разных сферах — от семьи до работы и более серьёзных вопросов, например, спасение мира.

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Специально к празднику Тлум.Ру составил подборку из 8 крутых, сильных и мудрых женских персонажей мультфильмов, которых мы впервые увидели в 2023 году и в начале 2024.

Первая наша героиня — не мультяшка, но про неё снимали множество анимационных фильмов. В 2023 году фильм о Барби стал настоящим хитом, а сама она — ролевой моделью для многих девочек. И дело тут совсем не в красоте, хотя она, несомненно, сногсшибательна, а в том, что она вдохновляет быть собой, не слушать других и становиться лучше.

Пускай эта девушка и кажется чрезмерно вспыльчивой (ещё бы — она настоящий огонь во плоти), ей точно можно восхищаться, ведь ей удалось побороться за свою мечту и выбрать себя. Даже если не всем зрителям были близки темы, поднимаемые в мультфильме, основной посыл понятен — нужно уметь говорить «нет», если речь идёт о том, что важно для вас. Эмбер так и поступила — и заслужила место в нашем списке.

№ 3. Джинджер, «Побег из курятника 2»

Джинджер из сиквела «Побега из курятника» — настоящая мать-героиня. Когда её дочь оказалась в лапах куриной фермы, она не запаниковала, а взяла себя в крылья, организовав целую миссию по спасению и заодно спася весь куриный народ. Это определённо заслуживает уважения!

Настоящая супергероиня — она и мир спасает, и на барабанах в рок-группе играет, и между вселенными путешествует. Во второй части головокружительной франшизы она присоединяется к Сообществу Пауков и показывает зрителям целый мир, состоящий из сотен и тысяч самых разных паукообразных (там даже Конь-Паук есть). Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» больше сосредотачивается на истории Гвен, показывает нам её переживания и объясняет, как она стала такой, какой её знают зрители.

Мамы — самые большие герои в нашей жизни. А мама в семействе Чирикиных вообще мастерица на все руки: она успевает следить за пятью детьми, за мужем, который тоже как ребёнок, делает всё по дому, и всё у неё получается идеально. Она кажется немного тревожной — ещё бы, столько забот, — но при этом всё равно успевает всё разрулить и выглядит при этом на все сто.

Она и коня на скаку остановит, и со злодеями справится, и в школе успевает хорошо учиться. Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» выходит уже почти десять лет, но многие зрители познакомились с героями только в прошлом году, когда переосмысление истории парижских супергероев вышло в кинотеатрах. Маринетт — смелая, добрая, хоть и не слишком решительная девочка, похожая на многих из нас.

Судзумэ Ивато — школьница, живущая вместе со своей тревожной тётей в небольшом городке в Японии, и ей постоянно снятся сны о давно погибшей матери. Вместе с загадочными дверьми в разных частях страны она открывает двери в собственные воспоминания, справляясь с травмирующими событиями прошлого. Её чувства наверняка знакомы многим подросткам, и не так важно, откуда они родом.

Эта принцесса в спасении не нуждается — Пич сама кого хочешь спасёт, натренирует и обучит. Она — правительница Грибного Королевства, смелая и находчивая. Пока в оригинальных играх её показывают как даму в беде, в анимационной версии Пич легко справляется с проблемами сама, а королевством правит вообще одной левой.