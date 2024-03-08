«Бременские музыканты» собрали в прокате более 3 млрд рублей

Игровой ремейк культового советского мультфильма "Бременские музыканты" с вереницей звёзд отечественного кино заработал в прокате более трёх миллиардов рублей.

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По данным ЕАИС, точная цифра заработка ленты Алексея Нужного сейчас составляет 3 001 916 855 рублей. Прокат стартовал 1 января. Причём отметку в 2 млрд картина преодолела уже на девятый день проката.

В фильме сыграли Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Валентина Ляпина, Аскар Нигамедзянов и другие.