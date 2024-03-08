Треволнения на районе. Сериал, который лучше смотреть с включенными мозгами

Вышедший на стрим-платформе IVI комедийный сериал "Ангелы района" сценариста Максима Белозора и режиссера Эдуарда Парри снят азартно, с хорошим драйвом, смотрится легко и весело. И если отключить мозги - все лучезарно. Но если обратно включить - делается не по себе.

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Не могу же я предположить, что сами авторы не различают верх и низ, курсируя между ними вот так бездумно и беззаботно. Возможно, это такая хитрая затея - упрятать в немудреную историю одного двора горькие наблюдения за состоянием целого общества.

Все начинается с небольшого скандала: уставший ждать ремонта унитаза пенсионер видит, что сантехник спит под его окном. И в порядке мести обрушивает на него тот унитаз с верхнего этажа. Унитаз, конечно, вдребезги, сантехник в последний миг успел увернуться. Прибывший на шум юный полицейский скручивает не потенциального убийцу, а чудом спасшуюся жертву. Такая комедийная ситуация. Вполне, однако, узнаваемая, поэтому на ней никто не зацикливается - ни фильм, ни авторы, ни мы.

Странно быть занудой, читающим мораль героям Бомарше. Ведь это всего лишь комедия - жанр, где моральные критерии давно, начиная с "Килл-Билла", выведены из употребления и торжествует комедийная условность: на экране кровавая баня, а нам весело. Примерно по этим лекалам развивается и действие "Ангелов". Картина улыбчива, все ее герои - люди светлые и, как пелось в другой комедии, "добрые внутри". В ней никто не умирает, а если и умирает, то понарошку. В ней живет тепло многоязыкого интернационала, который у нас любовно именуют понаехавшими. В ней любой конфликт обязательно закончится братанием за дружеским пловом. В ней влюбленный парень не сразу разберется, в кого влюблен. А главное - в ней превосходные актеры, начиная от эпизодических бабушек на скамейке (Альбина Евтушевская и Татьяна Ухарова) и заканчивая всегда неотразимыми Александром Робаком и Анной Михалковой в ролях супругов Шаталовых Михаила и Алены: он умелый хирург в районной поликлинике, она - начальница управляющей компании квартала.

Все предельно оптимистичны. Дворник Фархат (Сейдулла Молдаханов) с понимающей улыбкой метет двор и по приказу строгой Алены закрашивает граффити, таинственно возникающие снова и снова. Из Бухары в свою комнату в коммунальной квартире возвращается Перевозкин с дочкой Гулей - человек с прошлым, догулявшийся в лихие 90-е до статьи и спасшийся от нее в Узбекистане (Федор Лавров); ему все рады, кроме строгой Алены, уже привыкшей к пустующей комнате как к своей. Ее 23-летнему сыну Артему (Вадим Соснин) идет полицейская фуражка, и он разрывается между предприимчивой красоткой Дашей (Ульяна Молдованова) и приехавшей из Бухары умницей Гулей (Эвелина Мазурина).

Но на сплошной лучезарности комедию не построишь. И авторы вводят конфликтность. Полицейский Артем дружит с вором Ромкой, постоянно влипая в кражи то часов, то мобильников. Другу Стасу он прокалывает покрышки. Может забраться в чужую виллу с павлинами и толкнуть ящики непонятного спирта знакомому армянину - не многовато ли для правоохранителя? Его начальник полковник Маканин (Анатолий Кот) с готовностью помогает Алене сохранить за собой чужую комнату, упрятав новоприбывшего Перевозкина или в тюрьму, или обратно в Бухару, сообщив туда о его темном прошлом. Кандидат в депутаты Баклушин (Дмитрий Колчин), чьи сладкие агитационные плакаты развешаны по городу, - отпетый вор и бандит по прозвищу Пассатижи. Вредины старушки на скамейке, которые обсасывают косточки соседей по дому, угрожая: "Я и на тебя напишу!", - оказываются милейшими общественницами. Да и неотразимую Алену сюжет швыряет от полного людоедства по отношению к бедняге Перевозкину до патетического раскаяния и осознания своих ошибок - с этим штормом даже такая безошибочная актриса, как Анна Михалкова, справляется не всегда. Как сказали бы в фильме другого жанра, не дом, а сходка профессиональных оборотней.

Единственный безупречный - хирург Михаил у Александра Робака. Прекрасный семьянин, верный муж и блестящий специалист, что и продемонстрировано в сцене автокатастрофы, где ему пришлось делать трехеостомию авторучкой на крупном плане. Это единственное место приятного для просмотра сериала, где нервным надо зажмуриться.

И есть еще Нижний Новгород, который, по-моему, никогда не снимали так вдохновенно и любовно (оператор Илья Мелихов), - он не просто еще один герой картины, но ее аура и ее волшебство. На этом прекрасном фоне сериал и завершится знойным танго в красном платье с белой розой - поистине королевский финал.

С трудом стерев с лица блуждавшую все восемь серий блаженную улыбку, теперь нужно понять, что это было. Ведь все вышеописанное и еще многое мною утаенное присутствует в изобилии в нашем сегодня и даже его определяет. И тогда получается, что это такая сатира? С бандитом и коррупционерами из префектуры, с покрывающими воришек полицейскими и добрыми соседками, за комнату готовыми сгубить человека. Но сколько любви и обаяния вложено в эти колоритно, азартно и весело сыгранные образы, каким всепрощением пронизан этот светлейший из фильмов последних лет! "Люди иногда косячат" - добродушно объясняет его героиня. А потом, едва не укокошив ближнего, они снова становятся людьми - добрыми и дружными.

И мы к этому так уже привыкли, что только добродушно посмеиваемся. Не комедия, а очень точный диагноз.