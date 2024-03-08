В США пройдет вручение премии «Оскар»: главный фаворит
В воскресенье, 10 марта, в Лос-Анджелесе пройдет главная церемония в киноиндустрии – вручение премии «Оскар».
Главным фаворитом в этом году, по мнению кинокритиков, выступает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина уже завоевала ряд других наград, таких как «Золотой глобус» и BAFTA. Теперь же ей пророчат и «Оскар».
Премия в 2024 году будет отличаться от предыдущих тем, что все картины, претендующие на статуэтку в номинации «Лучший фильм», должны соответствовать новым критериям инклюзивности, пишут «Новые новости».
В номинации за лучший сценарий пока что фаворитов нет.
Что касается других фаворитов, то приз за главную песню к кинофильму может получить исполнительница Билли Айлиш с композицией What Was I Made For? к «Барби». Певица уже забрала главную награду среди музыкантов «Грэмми».