В США пройдет вручение премии «Оскар»: главный фаворит

В воскресенье, 10 марта, в Лос-Анджелесе пройдет главная церемония в киноиндустрии – вручение премии «Оскар».

© Kandinsky 3.0

Главным фаворитом в этом году, по мнению кинокритиков, выступает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина уже завоевала ряд других наград, таких как «Золотой глобус» и BAFTA. Теперь же ей пророчат и «Оскар».

Премия в 2024 году будет отличаться от предыдущих тем, что все картины, претендующие на статуэтку в номинации «Лучший фильм», должны соответствовать новым критериям инклюзивности, пишут «Новые новости».

В номинации за лучший сценарий пока что фаворитов нет.

Что касается других фаворитов, то приз за главную песню к кинофильму может получить исполнительница Билли Айлиш с композицией What Was I Made For? к «Барби». Певица уже забрала главную награду среди музыкантов «Грэмми».

Кто получил больше всего статуэток «Оскара»