Вышел трейлер хоррора "Аркадия" с Николасом Кейджем и звездой "Оно"

Уже на следующей неделе российские поклонники Николаса Кейджа отправятся смотреть долгожданного "Героя наших снов", а пока можно посмотреть трейлер следующего фильма с его участием.

Несмотря на угрозы в ближайшем будущем завязать с актёрством, Кейдж на радость фанатам продолжает сниматься. Новый проект называется "Судная ночь в Аркадии".

Это - ирландско-американо-канадский фантастический хоррор. По его сюжету почти все человечество погибает, а выжившие по ночам скрываются, чтобы не стать жертвой таинственных монстров.

Помимо Кейджа, в фильме снялся Джейден Мартелл, известный по дилогии "Оно".

Мировая премьера состоится 11 марта, российская - 18 апреля.