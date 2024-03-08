Издание Cinemaplex сообщило, что мультфильм «Кунг-фу Панда 4» покажут в России вскоре после мировой премьеры. Прокат в РФ должен стартовать с 14 марта. Стоит учесть, что версия ленты с голосами из предыдущих частей начнут крутить в кино с 21-22 марта.

На момент написания материала в некоторых городах России уже начали показывать «Кунг-фу Панду 4». Среди них, например, Ростов-на-Дону. Видимо, кинотеатрам удалось получить копию картины раньше срока.

В четвертой части По предстоит взять на себя роль духовного лидера Долины Мира, однако перед этим ему нужно найти нового Воина Дракона. Поискам будет мешать злобная колдунья Хамелеон, которая способна перевоплощаться в заклятых врагов панды, включая Тай Лунга из первой части мультфильма.