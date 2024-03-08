Россиянки назвали любимые «женские» фильмы

Согласно опросу, проведенному проектом Кино Mail.ru в честь Международного женского дня, россиянки выразили свои предпочтения относительно любимых "женских" фильмов. Об этом сообщает издание СибФМ.

Исследование показало, что среди российских зрительниц популярностью пользуются как классические советские фильмы, такие как "Ищите женщину", "Самая обаятельная и привлекательная", "Девчата" и "Москва слезам не верит", так и мировые киноклассики вроде "Дневник Бриджит Джонс", "Красотка", "8 подруг Оушена", "Гордость и предубеждение", "Дьявол носит Prada", "8 женщин", "Чего хотят женщины" и другие.

Это исследование подчеркнуло, что россиянки интересуются различными жанрами и с удовольствием смотрят как отечественные, так и зарубежные фильмы, в которых в центре внимания находятся женщины.

Фильмы 90-х, которые покорили весь мир