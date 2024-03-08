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Россиянки назвали любимые «женские» фильмы

Согласно опросу, проведенному проектом Кино Mail.ru в честь Международного женского дня, россиянки выразили свои предпочтения относительно любимых "женских" фильмов. Об этом сообщает издание СибФМ.

Россиянки назвали любимые «женские» фильмы
© depositphotos.com

Исследование показало, что среди российских зрительниц популярностью пользуются как классические советские фильмы, такие как "Ищите женщину", "Самая обаятельная и привлекательная", "Девчата" и "Москва слезам не верит", так и мировые киноклассики вроде "Дневник Бриджит Джонс", "Красотка", "8 подруг Оушена", "Гордость и предубеждение", "Дьявол носит Prada", "8 женщин", "Чего хотят женщины" и другие.

Это исследование подчеркнуло, что россиянки интересуются различными жанрами и с удовольствием смотрят как отечественные, так и зарубежные фильмы, в которых в центре внимания находятся женщины.

Фильмы 90-х, которые покорили весь мир

Фильмы и сериалы
8 женщин
Красотки
Красотка
Гордость и предубеждение
Москва слезам не верит
Девчата
8 подруг Оушена
Mail.ru Group