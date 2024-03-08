Роман Костомаров представил документальный фильм о себе

В Москве состоялась премьера документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды», в котором рассказывается история олимпийского чемпиона в танцах на льду, восстановившегося после тяжелой болезни и ампутации конечностей. На пресс-конференции, посвященной показу фильма, спортсмен рассказал, что помогло ему вернуться к полноценной жизни, и исполнил со сцены песню «Город, которого нет».

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров представил документальный фильм, главным героем которого он стал. После завершения съемочного процесса спортсмен рассказывал, что съемки были «фантастическими». Он пообещал, что картина будет яркой, и призвал зрителей «брать с собой носовые платки».

После того как Костомаров покинул больницу и вновь стал появляться в общественном пространстве, он не раз благодарил тех, кто был рядом с ним и оказывал поддержку, — жену Оксану Домнину, коллег-фигуристов, друзей. Об этом речь пошла и в фильме.

Картина началась с кадров Костомарова, смотрящего в Большом театре оперу «Кармен», под музыку из которой в 2006 году Роман в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом. Он сравнил себя с героем оперы.

«Вся моя жизнь — это и есть путь тореадора. Сколько себя помню, мне приходиться биться с судьбой так же отчаянно, как сражается на арене с разъяренным быком тореадор. Потому что вся моя жизнь — это и есть борьба», — сказал в фильме Костомаров.

Следующий эпизод — уже госпитализация фигуриста. Первоначально ему диагностировали пневмонию, но это было лишь начало борьбы, которая дорого обошлась спортсмену. Костомаров вспоминал, что с ним произошло в самом начале.

«9 января я пошел в баню, попарился, пару раз нырнул в прорубь. Похоже, это было жестким ударом по моему организму. Ехал домой после бани и почувствовал невероятный кашель, начало сильно колоть в боку. Потом мне поставили какую-то капельницу, привезли кресло, на котором меня увезли в больницу. Была ночь, забрали телефоны, все забрали. Я вставал, два раза сходил в туалет своими ногами, со своими руками — и все, больше ничего не помню», — рассказал Роман.

Состояние спортсмена ухудшилось, его перевели на ИВЛ и погрузили в медикаментозную кому. А затем Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, чтобы насыщать кровь кислородом. Но длительное пребывание под его воздействием привело к отмиранию тканей конечностей.

«Самое страшное было, когда я услышал, что нужна срочная операция прямо сейчас — ампутировать ноги, голеностоп. Это было самым страшным, я горько-горько заплакал. Вся семья тяжело переживала этот период, но все понимали, что выбора нет», — признался фигурист.

Фильм показал историю болезни и восстановления Костомарова, а также его возвращение на лед. Выйдя из больницы, он начал заново учиться стоять на коньках и уже в августе 2023 года появился на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». А спустя еще некоторое время повторил с Татьяной Навкой их «золотую» программу «Кармен».

Заканчивается фильм песней «Город, которого нет» — ее исполнил сам Костомаров, это же он сделал и на презентации фильма.

«Главный месседж фильма — о жизни и о любви. Какие бы трудности в жизни ни происходили, нужно бороться и никогда не сдаваться, во всяком случае, пока ты жив. Это фильм о любви, преодолении и о том, что семья — это главное в жизни», — заявил фигурист.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его на протяжении всего периода восстановления. Также он поблагодарил первых зрителей фильма о его истории.

«Никогда не испытывал таких эмоций, даже на Олимпиаде. Ваша поддержка невероятно сильна, спасибо за то, что так поддерживаете. Это придает сил мне, моей жене, всем. Танюха [Навка], спасибо тебе огромное, я тебя очень люблю. Спасибо докторам, всем, кто на протяжении всего этого времени меня поддерживал, благодаря кому мне удалось выжить», — высказался Костомаров.

Впечатлениями от вечера в Telegram-канале поделилась олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская. Она призналась, что испытала очень яркие эмоции от просмотра картины.