«Это не похоже на обычное шоу»: будет ли продолжение сериала «Сегун»

27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX стартовал сериал «Сёгун». Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.

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Произведение уже побило рекорд онлайн-кинотеатра Hulu по популярности в США и получает высокие оценки от обычных зрителей. Несмотря на это, у создателей «Сёгуна» Рэйчел Кондо и Джастина Маркса нет планов по созданию продолжения — они хотят завершить историю там, где заканчивался оригинальный роман Джеймса Клавелла.

Нам нравится, как заканчивается книга. Это была одна из причин, почему мы оба знали, что хотим снять экранизацию и завершить её там, где состоялся финал в книге. Это не похоже на обычное шоу, где, если бы мы оказались в похожей ситуации, мы бы уже не просто сидели в комнате сценаристов, мы бы уже снимали второй сезон.

Первый сезон сериала «Сёгун» завершится 23 апреля — в этот день выйдет десятый эпизод шоу.