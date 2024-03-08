Сериал «Трудные подростки»: почему это лучшая российская драма о тинейджерах?

На сервисе Wink после пяти сезонов завершились «Трудные подростки» — комедийная драма о ребятах из центра для трудных подростков и их наставниках. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков провожает шоу — и рассказывает, почему оно было лучшим сериалом о тинейджерах на русском языке.

© Wink

«В сериале курят, употребляют алкоголь, наркотики и ругаются матом», — грозит дисклеймер в начале каждой серии последнего сезона «Трудных подростков», а затем перенаправляет тех зрителей, что просочились сквозь возрастную маркировку «18+», в чат-бот психологической помощи «Трудно подросткам». В группе во «ВКонтакте», на которую подписаны 310 тыс. человек, шоу называют «главным молодежным сериалом современности» и отчитываются о более чем 200 млн просмотров. Правда это или нет — оставим на совести пиарщиков, но сложно спорить с тем, что «Подростки» стали одним из важнейших и популярнейших высказываний о молодости (которая все простит) за последние годы. Во всяком случае, на русском языке.

В 2019-м премьера сериала всего на полтора месяца разминулась с освобождением драчунов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии (с этого начинается сюжет: футболист-скандалист, сыгранный Никитой Волковым, выходит на свободу и устраивается в центр для трудных подростков) и на три — с финалом первого сезона «Эйфории» (ее в рецензиях на «Подростков» не упомянул только ленивый). По прошествии четырех с половиной лет и дело Кокорина с Мамаевым подстерлось из памяти, и «Эйфория» в ежовых рукавицах Сэма Левинсона ушла в совсем другие степи. А вот «Трудные подростки», с одной стороны, остались такими же, какими были, а с другой — сумели доказать свою состоятельность и самостоятельность. И успели не воспитать и не вырастить, но сопроводить во взрослую жизнь небольшое поколение. Теперь их не хочется ни с чем сравнивать — ни с «Эйфорией», ни с проложившими ей путь «Молокососами», ни с «Отбросами» (они же «Плохие»), другим сериалом про провинившихся ребят в общественном центре.

С проектами про подростков есть фундаментальная проблема: к ним не слишком хорошо применим принцип «ничего про/для нас без нас», поскольку несовершеннолетних тяжело задействовать в кинопроизводстве вне экрана (кажется, единственным прецедентом стала зумерская драмеди «Поколение», которую Дэниел и Бен Барнцы продюсировали вместе с 18-летней дочерью Зельдой, но шоу закрыли после первого сезона). Так что в большинстве случаев взрослым за камерой приходится опираться на собственные юношеские воспоминания и чуткость к нынешнему моменту (ну и к людям на съемочной площадке). С этим «Трудным подросткам» страшно повезло: их создатели Алексей Воробьев и Екатерина Матвиенко, а также режиссер первых трех сезонов Рустам Ильясов (заданный им дерзкий стилек в ладошках донесли до финала Александр Цой и Николай Рыбников), кажется, так и не расстались со своими внутренними тинейджерами.

Хотя «Подростки» всю дорогу оставались в рамках ситкома и часто прибегали к комедийной условности, чуть-чуть отрывая реальность от земли и подтягивая ее до жанра (и дополнительно подсвечивая морем неона), они всегда умудрялись сохранять дикую жизненность происходящего в целом. Даже регулярные понимающие переглядывания персонажей с камерой в обход четвертой стены выглядели вполне органичными — и заслуженными что ли. Отчасти в силу того, что Воробьев, Матвиенко и остальные не смотрели на своих маленьких героев (и зрителей) сверху вниз, а также избегали сенсационализации и алармизма (в отличие от «Школы» Валерии Гай Германики): да, подростки курят, употребляют алкоголь, наркотики и ругаются матом (в первых сезонах еще предупреждали, что они дерутся и занимаются сексом, но эти формы времяпрепровождения под конец выписали из пагубных привычек), и чего теперь. Тут не социальная реклама.

Но главным образом правдоподобность сохранялась из-за того, как именно эти герои были выписаны, — не совсем стереотипными, но вполне типажными. А потому с легкостью узнаваемыми: ну да, вот такой же мальчик-футболист у меня в классе учился, а эта девочка похожа на Люсю? Лесю? Леру? В общем, на художницу из «Б» (тут необходимо дополнительно пожать руку директору кастинга первого сезона Александру Корытову, собравшему этот изумительный состав). В заданных сериалом ситуациях они вели себя точно так же, как футболист-одноклассник и художница из «Б», — а в процессе еще и точно так же шутили.

Из-за этого к персонажам Милы Ершовой, Святослав Рогожана, Виталия Андреева, Анастасии Крыловой, Алены Швиденковой, Тимофея Елецкого, Владимира Гарцунова и Глеба Калюжного (а также ко всем тем, кому было ко второму, третьему, четвертому и пятому урокам) моментально прикипало сердце — и не отдиралось все следующие годы, даже когда становилось очевидно, что сценаристы не знают, что с некоторыми из них делать дальше. В сухом остатке «Трудные подростки» были про то, что никакие они, конечно, не трудные, что на детях никогда нельзя ставить крест — и что на любовь отвечают любовью. И на любовь сериала тоже отвечали любовью — иначе откуда взяться таким цифрам (первую серию заключительного сезона в YouTube и «ВКонтакте» посмотрели суммарно около 2 млн раз; у плейлиста с саундтреком, — одним из лучших сборных саундтреков в российском кино, — более 11 млн прослушиваний).

Я был бы счастлив, появись «Трудные подростки» в моей юности. Я рад, что они появились в моей молодости, когда воспоминания о юности еще совсем свежи. Единственное, о чем можно погрустить, — в иные времена «Трудные подростки» вышли бы еще лучше, еще точнее и еще роднее — для еще большего количества людей. Но времена не выбирают — в них живут и умирают. А еще курят, употребляют алкоголь, наркотики и ругаются матом.

Дата выхода: 24 октября 2019 года

Дата выхода пятого сезона: 14 декабря 2023 года

Продолжительность: 44 эпизода по 25 минут

Создатели: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко, Рустам Ильясов, Александр Цой, Николай Рыбников

В ролях: Никита Волков, Александр Лыков, Мила Ершова, Глеб Калюжный, Анастасия Красовская, Святослав Рогожан

Где смотреть: Wink

Курение, алкоголь и наркотики вредят здоровью. Не стоит их употреблять.