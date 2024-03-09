«Дюна: часть вторая» уже в России. О чем фильм и где его посмотреть

Официально продолжение блокбастера Дени Вильнёва в российский прокат не вышло из-за ухода с рынка зарубежных киностудий. Тем не менее в некоторых кинотеатрах картину начали показывать ещё 4 марта. С 7 марта она идёт в большинстве кинозалов и уже собрала неплохую кассу. Рассказываем, о чём продолжение киносаги и где её смотреть.

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О чём фильм «Дюна: Часть вторая»

«Дюна» Вильнёва — это адаптация одноимённого романа Фрэнка Герберта 1965 года. Книгу несколько раз пытались экранизировать, в том числе легенда артхаусного кино Дэвид Линч.

Действие книги и фильма происходит в далёком будущем. В центре сюжета — борьба за пустынную планету Арракис между её коренным населением и бывшими правителями. Эта планета — единственный во Вселенной источник «пряности» — вещества, которое продлевает жизнь и делает возможными межзвёздные путешествия.

В противоборство оказывается втянут юный Пол Атрейдес. В финале первой части он решает присоединиться к коренному населению Арракиса (фрименам), чтобы принести мир на планету.

Во второй части «Дюны» Пол Атрейдес будет осваивать обычаи приютившего его племени, станет наездником песчаных червей и бросит вызов императору. Не обойдётся без любовной драмы.

Где смотреть «Дюну-2» в России

В России «Дюна: Часть вторая» вышла неофициально перед праздничным уик-эндом 8–10 марта. Это стало возможным благодаря хорошо налаженному параллельному импорту голливудских блокбастеров из Казахстана (там «Дюну» показали ещё 29 февраля).

Фильм в России идёт по схеме предсеансного обслуживания в дополнение к разным короткометражкам — «Сколько весит облако?», «Три добрых дела», «Ушла по-чеховски», «Улыбка» и «Остановка».

Картина вышла в российский прокат в стандартном качестве со студийным дублированным переводом, рассказывали представители кинотеатров. Правда, посмотреть «Дюну-2» можно только в двумерной версии — сеансов в 3D нет.

Отзывы и сборы

Судя по оценкам пользователей на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, вторая часть «Дюны» зрителям понравилась больше первой. Особенно хвалят сиквел за интересный сценарий и зрелищность.

На российском сайте «КиноПоиск» у нового фильма рейтинг 8,7, в то время как у первой части — 7,7.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Дюна: Часть вторая» по итогам первого официального дня неофициального проката по сборам занял второе место, уступив отечественной картине «Онегин» Сарика Андреасяна.

Работа Дени Вильнёва принесла кинозалам 17 млн рублей. По прогнозу экспертов, по итогам праздничных выходных сборы составят 200–230 млн рублей. Но с учётом того, что это данные нелегального рынка, реальная сумма сборов может быть на 30–40% выше, отметило издание.