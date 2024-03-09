«Оскар-2024»: главные претенденты

В ночь с воскресенья на понедельник, 11 марта, в Лос-Анджелесе в 96-й раз раздадут «Оскары». Практически все сходятся в том, что главный приз, скорее всего, будет у «Оппенгеймера». Фильм ранее получил премию от продюсерской гильдии, Золотой глобус и БАФТу — «британский «Оскар». Удивит, если наградят Хаяо Миядзаки за его «Мальчика и птицу». Это, безусловно, анимационный шедевр, но Американская киноакадемия редко отмечает японскую анимацию, которая далека от американской индустрии. «Барби» если и получит призы, то в «технических» номинациях, говорят эксперты. Причина в том, что Грету Гервиг не номинировали как лучшего режиссера. А это явный знак. Но есть и непредсказуемые номинации, правда, единичные, говорит автор телеграм-канала «Кинотеатр Шредингера» Кирилл Шиверновский:

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Кирилл Шиверновский автор телеграм-канала «Кинотеатр Шредингера» «Сейчас основные оскаровские перипетии будут связаны с номинацией на лучшую женскую роль, где схлестнутся между собой Лили Глэдстоун из «Убийц цветочной Луны» и Эмма Стоун из фильма «Бедные несчастные». Это чуть ли не единственная номинация, где основной фаворит еще не ясен. Каждую церемонию существуют сюрпризы и с негативным оттенком, как это было с историей с Уиллом Смитом, и бывали в плане побед, как это было с «Ла-ла-лэндом» и «Лунным светом». Я не удивлюсь, если что-нибудь пойдет не так у организаторов, и будет какая-то неожиданная награда. Я буду болеть за «Оставленных» Александра Пэйна, потому что фильм с интересным флером, новогодний, у него светлые мотивы, он вызывает светлые чувства, как и «Идеальные дни» Вима Вендерса, который представлен как «Лучший зарубежный фильм».

В списке номинантов — самые кассовые «Барби» и «Оппенгеймер», победитель Канн «Анатомия падения», фаворит Венецианского фестиваля «Бедные-несчастные», фильм-победитель фестиваля в Торонто «Американское чтиво», а еще две картины, полюбившиеся кинокритикам, — «Прошлые жизни» и «Зона интересов».

Мало что из этого списка легально выходило на российские экраны, но на торрентах есть практически все. На что сейчас стоит обратиь особенное внимание и почему? Мнение кинокритика Сергея Сычева:

Сергей Сычев кинокритик «Можно посмотреть «Зону интересов», потому что это действительно очень большое кино, имеющее помимо художественной ценности, еще и ценность актуального публицистического высказывания. Несмотря на то, что формально все происходит очень давно и в другой стране, думаю, что зритель в каждой стране мира, у нас тоже, очень легко узнает себя в героях этой картины. Она, возможно, получит приз за сценарий, и за Лучший фильм на иностранном языке», потому что герои говорят по-немецки. Конечно, надо обязательно смотреть «Бедные несчастные», по ряду параметров это лучший фильм прошлого года. Нужно смотреть обязательно все документальное кино во всех номинациях, потому что у в России мало интересуются документальным кино, у нас его не снимают почти, уж тем более в прокат оно не выходит, именно документальное кино, а не документальный контент. Когда речь идет об «Оскаре» как о стимуляторе интереса надо смотреть даже не фильмы-номинанты, а те фильмы, которые попали в шорт-лист, помимо того, что они технически безупречно сделаны, это часто и определенная картина мира документалистики, которая презентуется зрителю».

Одно из самых ожидаемых выступлений на премии — исполнение Райаном Гослингом песни I’m Just Ken из «Барби». По слухам, это будет один из масштабнейших номеров в истории «Оскара». Компанию актеру на сцене составят 65 танцоров. Трансляция церемонии начнется на час раньше обычного, сообщила американская киноакадемия. Причины переноса не называются.