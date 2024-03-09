На телевидении выйдет фильм о спортивной и музыкальной карьере Анны Семенович

На телевидении состоится премьера документального фильма "Бюст Всемогущий. Эффект Семенович". Картина названа по аналогии с известным фильмом "Брюс Всемогущий", который рассказывает историю о том, как телеведущий поменялся местами с Богом. Главную роль сыграл в нем Джим Керри.

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В фильме про Семенович журналисты проводят расследование и рассказывают, как шикарный бюст поп-звезды помог ей взобраться на музыкальный олимп, и почему он же стал ее проклятием. На она сцене яркая и эпатажная. А какая Аня Семенович в обычной жизни?

Съемочная группа МУЗ-ТВ напросилась в гости к Анне. Певица угощает телевизионщиков чаем с мятой и рассказывает, что хлопотать по дому она не любит. Единственное, что делает с удовольствием - готовит завтраки для любимого мужчины.

"Я считаю, что женщина должна кормить своего мужчину завтраками, потому что через готовку женщина отдает свою энергию, добро и любовь своему мужчине. И заряжает его на целый рабочий день, чтобы мужчина хорошо работал и приносил в дом хороший доход", - комментирует Анна.

Мужчины несут к ее ногам дорогие подарки: шикарные украшения, эксклюзивные часы с бриллиантами, сказочные путешествия и элитные автомобили. Шикарная квартира в центре Москвы - тоже подарок Аниного бывшего партнера. Но если ее ухажеры так прекрасны, почему экс-"блестящая" до сих пор не вышла замуж и тщательно скрывает, с кем сейчас в отношениях? Хейтеры даже задаются вопросом: а есть ли у Семенович сейчас молодой человек?

Евгений Вольтов, digital-продюсер отвечает на этот вопрос: "Тогда ответьте мне, на какие такие шиши трудоголик Анна катается по Мальдивам, по Турции и так далее?"

Подруга певицы Лилия Абрамова рассказывает в фильме, что ухажер Семенович готов ради Ани на все: "Анна говорит: "Знаешь, какой он молодец? Вот я сейчас скажу приехать, он приедет". И человек прилетел".

Сейчас Аня проявляет себя в самых разных ролях - появилась в роли корреспондента, ведущего, участницы шоу, участницы другого шоу, покаталась на льду.

Анна Семенович рассказывает: ей всегда приходилось много работать, у нее не было детства. Пока сверстники играли на улице, она упорно тренировалась и шла к олимпийскому пьедесталу по фигурному катанию. Она постоянно голодала. Есть приходилось маленькими порциями, а иногда и вовсе ограничиваться чаем и кусочком сыра:

"Я девушкой с формами всегда была. Для меня быть худой - это адский труд. Если кто-то там не поел чуть-чуть, пару дней, он уже худеет, стройнеет. Для меня нужно просто много заниматься, пахать, ну и вообще отказывать себе во всем".

Нагрузки и физические, и психологические были такими тяжелыми, что Аню до сих пор преследуют ночные кошмары: "Иногда просыпаюсь во сне, клянусь тебе, от того, что я где-то на чемпионате мира забываю шаги. Я еду и не помню, что дальше делать. И у меня такой страх!"

Печальное событие прервало ее спортивную карьеру. Аня получила травму колена и ушла из спорта навсегда. Ей понадобилось полгода, чтобы найти себя. Аня даже подумать не могла, что трагедия, из-за которой она оставила спорт, станет началом нового этапа. И что этот этап принесет ей гораздо большую популярность, чем она могла бы получить в фигурном катании. Семенович начала пробовать себя в шоу-бизнесе.

Анна Семенович рассказывает: "Я делала программу про спортсменов, которые почти добились олимпийских медалей. Были очень топовые, но по какой-то причине, по причине травмы или еще чего-то, каких-то стечений обстоятельств не становились олимпийскими чемпионами, но при этом были очень крутыми спортсменами. В общем, про себя практически я снимала фильмы".

Вскоре Ане предложили вести музыкальную программу. Именно на ее съемке случилась судьбоносная встреча с группой "Блестящие", на кастинг в которую Аню пригласил продюсер.

Жизнь "Блестящих" только со стороны казалось легкой и беззаботной. Их гастрольный график был очень плотным, в день давали по несколько концертов, а публика не всегда была адекватной. Девушкам даже приходилось убегать от бандитов.

Какой диагноз поставили пышногрудой певице? Почему Анна Семенович ушла из популярной группы на пике славы? Зачем Семенович заморозила свои яйцеклетки? Как Аня научилась принимать себя такой, какая она есть? И приходилось ли ей переступать через свои принципы, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе? На эти и другие вопросы ответит фильм "Бюст Всемогущий. Эффект Семенович".