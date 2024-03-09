Вышел сериал «Ангелы района», который снимали в Нижнем Новгороде

Вышла 1 серия сериала «Ангелы района» (16+), съемки которого проходили в Нижнем Новгороде. 1 серия стала доступна на ИВИ. В столице Приволжья съемки сериала стартовали летом 2022 года. «Ангелы района» — комедийная мелодрама из 8 серий. Главные роли исполнили Александр Робак и Анна Михалкова. Также в сериале снялись Анатолий Кот, Александр Панкратов-Черный, Федор Лавров, Дмитрий Колчин и другие.

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В центре сюжета — семья Шаталовых, которая помогает жителям своего района. Все они занимают важные должности: участковый, врач, управляющая компанией. Но скоро в их семье наступят трудности, которые героям придется решать самостоятельно. Режиссером картины выступил Эдуард Парри. Он снял драму «Пробуждение» (18+), комедию «Жили-были» (18+) и др. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что съемки фильма «Маэстро» прошли в аэропорту Нижнего Новгорода.