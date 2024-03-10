Недавно руководитель Miramax Марк Хельвиг пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора он поделился, что первый сезон сериала «Джентльмены» может дать начало «целой киновселенной».

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По словам Хельвига, подобный расклад наверняка побудит Гая Ричи выпустить ещё один полнометражный фильм. Ещё он отметил, что сейчас активно ведётся подготовка к производству второго сезона. Сценаристы обсуждают, каким именно продолжение должно быть.

Шоу «Джентльмены» повествует о молодом человеке Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Главные роли в сериале исполнили: Тео Джеймс («Скрижали судьбы»), Кая Скоделарио («Луна 2112»), Дэниел Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»). Критики тем временем уже посмотрели сериал и поделились смешанными впечатлениями.