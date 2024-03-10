Вышел тизер хоррора «Кукушка» со звездами «Игры престолов» и «Властелина колец»

В Сети опубликован дублированный тизер германо-американского фильма ужасов "Кукушка" (Cuckoo).

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Российская премьера ленты - 2 мая, мировая состоялась на Берлинском МКФ в феврале.

"Семнадцатилетняя Гретхен приезжает с семьей на курорт и сталкивается с неожиданными обстоятельствами новой жизни - идиллия превращаются в кошмар", - сухо информирует официальный синопсис.

Режиссер и сценарист - саксонский многостаночник Тильман Сингер ("Медиум").

В главных ролях - 25-летняя американская актриса и модель Хантер Шеффер ("Эйфория", "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах"), Джессика Хенвик (Нимерия Сэнд из "Игры престолов"), Дэн Стивенс ("Легион") и Мартон Чокаш (Келеборн из "Властелина колец").