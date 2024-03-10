Премьеру ремейка сказки «Летучий корабль» отложили на две недели

Премьера ремейка «Летучий корабль» (6+) откладывается. Современная вариация на тему любимого советского мульт­фильма должна была выйти на экраны накануне Международного женского дня, 7 марта. Однако зрители увидят её на две недели позже – 21 марта. По неофициальным данным, создателям фильма пришлось спешно переснимать некоторые сцены, заменяя актёров с несоответствующей гражданской позицией.

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Киноверсию любимого мультика снимала студия Алексея Учителя «Рок». Его сын Илья и стал режиссёром картины.

Сюжет практически не претерпел серьёзных изменений. Ну, разве что Иван превратился в матроса. И жениться на Забаве собирался не сам Полкан, а его сын Поль.

Ивана сыграл Александр Метёлкин, известный по фильмам «Перевал Дятлова» и «Союз спасения».

«Съёмки этого фильма для меня нечто особенное не только с производственной точки зрения, но и с личной, ведь во время работы над картиной у меня родилась доченька, и мы с женой назвали её Забавой!» – поделился со зрителями актёр.

Экранную Забаву сыграла начинающая актриса Ксения Трейстер, известная по сериалам «Мир! Дружба! Жвачка!», «Пищеблок». Пела за неё дочь Алексея Учителя – Анна Пересильд.

Образ Царя примерил на себя Леонид Ярмольник. Водяным стал Сергей Гармаш. Анна Уколова предстанет в образе Соловья-разбойника.

А Полина Гагарина сыграла специально написанную для неё роль ведьмы Леди Джейн.

Режиссёр культового мультфильма негативно воспринял известие о ремейке. Он заявил, что «это хамство» смотреть не будет, поскольку оно ему неинтересно и он его «в гробу видал». Главным злодеем сказки должен был стать Андрей Бурковский. Однако он мало того что не поддержал СВО, так ещё и переехал с семьёй за границу.

Поначалу авторы фильма призывали не обращать на это внимания, поскольку съёмки, длившиеся четыре года, были закончены до начала СВО.

«Мы не можем отвечать за то, что происходило раньше», – объяснял Алексей Учитель ещё несколько недель назад.

Однако в итоге продюсеры «Корабля» решили всё-таки внести коррективы в готовый фильм. Тем более, что эта практика не так давно уже использовалась. Так, из римейка «Ивана Васильевича», снятого ТНТ, который, как и участвовавший в производстве «Корабля» канал НТВ, входит в холдинг «Газпром-медиа», вырезали Филиппа Киркорова. Сцены с попавшим в опалу из-за «голой вечеринки» певцом пересняли с Никитой Кологривым.

В итоге Бурковского из фильма вырезали. Вместе с ним убрали из кадра сыгравшую Цыганку Ксению Раппопорт, которая также не одобряет СВО, и ещё одну актрису, уехавшую на Украину.

«У нас произошло определённое импортозамещение – сейчас её образ воплощён российской артисткой, – заявили продюсеры фильма. – Мы также полностью поменяли «картинку», и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале».

По словам продюсеров проекта, картина предназначена для семейного просмотра. И поэтому им важно, чтобы ничто не омрачало впечатление от всеми любимого сказочного сюжета и музыки.