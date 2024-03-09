"Холоп 2" стал абсолютным рекордсменом в Сети

Накануне состоялась онлайн-премьера комедии "Холоп 2", которая в прокате собрала почти 4 млрд рублей и стала вторым по успешности фильмом в истории российского проката после "Чебурашки".

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За первые же сутки после появления на "Кинопоиске" лента Клима Шипенко поставила абсолютный рекорд: его посмотрели свыше 840 тысяч подписчиков. Как отмечают в сервисе, учитывались зрители, посмотревшие более 2 минут фильма.

Второй "Холоп" обогнал прежних лидеров - "Лигу Справедливости Зака Снайдера" и сериал "Король и Шут".

Ранее стало известно, что в следующем январе выйдет третья часть "Холопа".