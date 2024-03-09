Книгу о попытке съеденного кашалотом водолаза выбраться экранизируют

20th Century Studios одолела конкурентов в битве за право прокатывать грядущую экранизацию Whalefall.

Лента - адаптация романа Дэниела Крауса, чья экзотическая версия библейской истории, только выйдя из печати, стала бестселлером и была всячески заласкана.

Краус - писатель, сценарист, режиссер, оператор, продюсер (и так далее), известный, в частности, работой с Дель Торо ("Форма воды", "Охотники на троллей"). На его счету - несколько премий и номинаций.

Герой Whalefall - аквалангист, задумавший отыскать останки покончившего с собой отца и в процессе поисков проглоченный 60-тонным кашалотом. Теперь у него час на то, чтобы найти способ выбраться - до того, как в баллонах закончится кислород.

Как пишет Deadline, для ленты уже подобрали режиссера и сценариста - это Брайан Даффилд, известный по прошлогодней картине "Никто тебя не спасет". Автор оригинала - в деле.

Сроки реализации и актерский каст пока неизвестны. Меж тем сам роман готовится к выходу на русском языке.