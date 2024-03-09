Раскрыты лауреаты антипремии «Золотая малина»

В субботу, 9 марта, стали известны обладатели антипремии «Золотая малина» за 2023 год. Лидером по числу наград стал фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд», авторам и персонажам которого присудили пять статуэток. В ленте рассказывается о кровавой мести Кристоферу Робину. Также лауреатами в очередной раз стали Сильвестр Сталлоне и Меган Фокс. При этом актрисе досталось сразу две антинаграды. Об этих и других обладателях приза — в материале RT.

© Кадры из фильмов

В субботу, 9 марта, объявили обладателей антипремии «Золотая малина» за 2023 год. Лидером по числу статуэток в виде ягоды, покрытой золотой краской, стал слэшер (фильм ужасов, в котором убийца-психопат совершает множество изощрённых преступлений) «Винни-Пух: Кровь и мёд». Авторы и персонажи проекта удостоены антинаград во всех пяти категориях, в которых были представлены.

Как отмечают организаторы премии, главный победитель появился исключительно потому, что авторские права на героя Алана Милна Винни-Пуха истекли в 2023 году. Таким образом кинематографисты получили возможность легально использовать классическое произведение.

По сюжету, Кристофер Робин, подружившийся с говорящими животными, вырастает и уезжает в колледж. Винни-Пух и Пятачок воспринимают это как предательство, затаивают обиду на бывшего друга и весь мир и начинают убивать всех, кто окажется в их лесу. Спустя годы в те места возвращается Кристофер Робин, и животные решают отомстить обидчику.

Картина признана худшим фильмом года, а также самым неудачным ремейком, плагиатом или продолжением. Кроме того, проекту присудили антинаграды за сценарий и режиссуру — за них отвечал Рис Фрейк-Уотерфилд («Ёлка-убийца»), — а Винни-Пух и Пятачок стали наихудшей экранной парой.

Фильм был холодно встречен как профессиональной, так и широкой аудиторией — его рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 3%, а массовый зритель оценил его на 50%. Сборы картины составили менее $5 млн. При этом проект был продлён на второй фильм, премьера продолжения состоится в марте 2024 года.

Две статуэтки — обе за худшие роли второго плана — достались артистам, появившимся в картине Скотта Во «Неудержимые 4». Организаторы антипремии оказались недовольны игрой Меган Фокс и Сильвестра Сталлоне.

К слову, для обоих эта «Золотая малина» не первая. Сталлоне номинировали на премию более 20 раз. Антинаграду ему принесли роли в картинах «Горный хрусталь», «Рэмбо: Первая кровь 2», «Рэмбо 3», «Стой! Или моя мама будет стрелять» и «Дети шпионов 3: Игра окончена».

В 1990 году, после выхода фильма «Тюряга», Сильвестра Сталлоне признали худшим актёром десятилетия, а в 2000-м — века. В 2016 году ему присудили награду за восстановление репутации — тогда артист получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар» за роль в ленте «Крид: Наследие Рокки».

Меган Фокс 2023 год принёс сразу две «Золотые малины». Помимо роли в четвёртых «Неудержимых» антинаградой отметили её работу в криминальном боевике «Джонни и Клайд». Актриса сыграла владелицу казино, которое решают ограбить пара влюблённых преступников.

Ранее Меган Фокс была удостоена «Золотой малины» за роль в фильме «Черепашки-ниндзя» и номинирована за проекты «Тело Дженнифер», «Джона Хекс», «Черепашки-ниндзя 2» и «Полночь на злаковом поле».

Приз за худшую мужскую роль достался Джону Войту. Артист появился в боевике Mercy («Милосердие»).

Награду за восстановление репутации в этом году присудили Фрэн Дрешер, президенту профсоюза SAG-AFTRA — Гильдии киноактёров США и Американской федерации артистов телевидения и радио, — за руководство актёрами во время длительной забастовки в 2023 году.

Фрэн Дрешер снималась в картинах «Лихорадка субботнего вечера», «Няня», «Джек», «Регтайм» и многих других. Главная роль в фильме 1997 года «Парикмахерша и чудовище» принесла актрисе номинацию на «Золотую малину».

Лауреатов антипремии «Золотая малина», присуждаемой за наихудшие достижения в области кино, традиционно объявляют накануне церемонии вручения «Оскара», которая состоится в этом году 10 марта. На приз Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший фильм» в этом году претендуют картины «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Барби» Греты Гервиг, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Оставленные» Александра Пэйна и «Зона интересов» Джонатана Глейзера. В актёрских номинациях представлены Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Райан Гослинг («Барби»), Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер») и другие.