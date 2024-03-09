Под Калугой сняли эпизод фильма о «Белой лилии Сталинграда»

Аэродром Орешково под Калугой стал съемочной площадкой фильма о Лидии Литвяк, самой результативной в мировой истории женщине, воевавшей в истребительной авиации. Считается, что девушка в воздушных боях Великой Отечественной лично сбила шесть немецких самолетов и еще шесть - в группе. На фюзеляже ее самолета была нарисована белая лилия. «Белая Лилия Сталинграда» стала прозвищем Литвяк, а «Лилия» - ее позывным. 1 августа, в неполных 22 года, летчица не вернулась с боевого задания. Посмертно была представлена к званию Героя Советского Союза, присвоенное ей только в 1990 году.

© Фото авиапарка "Орешково"

На аэродроме Орешково снимался воздушный бой, во время которого самолет Литвяк подбили, и она была вынуждена была приземлиться на территории, занятой противником. Немецкие солдаты попытались взять ее в плен, но летчице пришел на помощь штурмовик Ил-2. Он отсек немцев пулеметным огнем, приземлился и взял Литвяк на борт.

В главной роли - Полина Чернышова («Тихий Дон», «Перевал Дятлова», «Красный призрак»). Режиссер фильма - Андрей Шальопа («28 панфиловцев», «Поймать ведьму»).