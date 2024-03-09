Джей-Хоуп из BTS показал главный постер своего нового документального фильма

Пока все участники к-поп группы BTS проходят обязательную военную службу и приостановили свою групповую деятельность, парни радуют поклонников своими сольными проектами. А фанатов Джей-Хоупа (J-Hope) ждет довольно насыщенный месяц, ведь у артиста выходит сразу несколько новых проектов.

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29 марта выйдет специальный альбом певца, который называется “Hope on the Street” и включает в себя 6 песен. Кроме этого, Джей-Хоуп планирует выпустить одноименный короткий документальный сериал про свое увлечение уличными танцами. Каждая серия будет рассказывать о новом городе — Нью-Йорк, Париж, Осака, Сеул и Кванджу. Первый эпизод выйдет на стриминговом сервисе Prime Video уже 27 марта, а остальные серии будут выходить каждый четверг и пятницу.

6 марта Джей-Хоуп поделился главным постером грядущего документального сериала. Обложка сделана в стиле ретро в красно-голубых тонах, а посередине стоит сам певец в танцевальной позе. Поклонники в восторге от постера, который отлично передают атмосферу уличных танцев и жанра хип-хоп. Многие надеются, что и треки нового альбома будут в этом же направлении, ведь не зря артист выбрал одно имя для обоих своих проектов.