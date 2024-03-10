Вышел трейлер четвертого сезона аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Компания Aniplex представила трейлер четвёртого сезона аниме «Клинок, рассекающий демонов».

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Продолжение популярного сериала про борьбу человечества с демонами выйдет 12 мая. Первый эпизод «Клинка будет длиннее остальных — около 45 минут.

Новый сезон аниме-адаптации манги Коёхару Готогэ будет посвящён арке «Тренировка Хашира». Она расскажет о подготовке к последней битве — хашира намерены тренироваться, чтобы освоить «метку истребителя», которая должна в разы повысить боевую мощь.

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex USA. Права на видео принадлежат Ufotable.

«Клинок, рассекающий демонов» — один из самых популярных тайтлов последних лет. В январе читатели «Чемпионата» назвали новый сезон самым ожидаемым аниме 2024 года.