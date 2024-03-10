Подборка мультфильмов про экологию

Переработка отходов, загрязнение океанов, сокращение биоразнообразия - много нового об этих проблемах можно почерпнуть из мультфильмов для детей, которые заинтересуют и взрослых.

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Вряд ли найдётся ребёнок, которому не нравятся мультики. Современные мультфильмы - это не только развлечение, но и инструмент обучения и познания. Они подают новую информацию в лёгкой форме, чтобы детям было проще её воспринимать. Тематика сюжетов расширяется, и сейчас снимается всё больше рисованных историй об экологии. Мы собрали несколько мультиков - как отдельных фильмов, так и серий популярных мультсериалов, - учащих бережному отношению к окружающему миру. Мы рекомендуем их для семейного просмотра, чтобы взрослых тоже погрузить в дивный зелёный мир.

"Команда Флоры" (0+)

Относительно новый российский мультсериал, полностью посвящённый экологии. Девочка Флора и её друзья каждый день предотвращают экологические бедствия, переживают захватывающие приключения и узнают что-то новое об окружающем мире. Чем опасен простой пластиковый пакет, выброшенный в море? Как правильно разделять мусор и утилизировать батарейки? Можно ли привозить экзотических животных в чужую для них среду? На эти и многие другие вопросы ответит Флора и её удивительные друзья со сверхспособностями. Применяя силу растений и удивительную технику, изобретённую девочкой, команда спешит туда, где раздался сигнал "Зелёной тревоги".

"Сказка о белой льдинке" (0+)

Короткий советский мультик 1974 года сделал крылатыми фразы "Чистота - залог здоровья" и "Порядок прежде всего". В мультфильме их произносят пингвин и кашалот, которые содержат в чистоте свой дом - льдину и окружающий её океан. Люди прибывают к ледяному островку и восторгаются усердием его обитателя. Ирония и несправедливость заключаются в том, что именно незваные гости привозят с собой мусор и грязь, от которых пингвину приходится избавляться снова и снова. Приготовьтесь к тому, что хорошего конца у мультфильма нет.

У круглых мультяшек есть целый сборник серий об экологии. Исчезнет ли мусор, если просто выкинуть его в море? Какие последствия будут у попыток изменить климат? Увидим ли мы бизонов где-то ещё, кроме Красной книги, если уничтожить их среду обитания? Эти и другие взрослые вопросы - в детском мультфильме.

Мама Свинка рассказывает маленьким Пеппе и Джорджу, как правильно сортировать мусор. Стеклянные бутылки, газеты, металлические банки раскладывают по разным корзинам и затем отвозят мисс Крольчихе на переработку. Она может переработать всё, даже папину машину. К слову, все инструкции мамы Свинки рабочие, рекомендуем их и вам.

"ВАЛЛ-И" (0+)

Проблема замусоривания окружающей среды усугубляется с каждым годом. Что произойдёт, если ничего не поменяется, наглядно демонстрирует оскароносный мультфильм студии Pixar. По сюжету Земля превращается в свалку, где остались только робот-уборщик ВАЛЛ-И и его друг-таракан. Люди же много веков живут на гигантском космическом корабле, ведь запасной планеты для переселения у них не было. (Кстати, её нет и у нас - жителей не мультяшной Земли.) Искать жизнь среди отходов прибывает робот Ева. Они с ВАЛЛ-И становятся друзьями и вместе обнаруживают и сохраняют зелёный росток - надежду людей на возвращение домой.