Музей Киностудии имени Горького начнет работу в полном объеме в 2024 году

Уже в 2024 году в столице в полном объеме начнет работу музей Киностудии имени Максима Горького. Он откроет двери в историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна.

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Ожидается, что в музее будут работать постоянная историческая экспозиция и временные выставки — по две-три в год. Площадь учреждения составит почти тысячу квадратных метров. Сейчас посетители музея могут ознакомиться с экспозицией о кинопрофессиях «За кадром: есть что посмотреть».

Площадь самой Киностудии имени Максима Горького планируется увеличить втрое — до 110 тысяч квадратных метров, на которых расположат объекты инфраструктуры, студии для производства контента и кино, детско-юношеский креативный кластер и многое другое. За последние четыре года на киностудии выпустили свыше 50 игровых и неигровых фильмов и сериалов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июне президент России Владимир Путин утвердил и подписал закон о передаче в собственность города Москвы акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Уточняется, что это делается в целях развития создаваемого в городе Москве кинокластера.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичное руководство активным образом поддерживает продвижение московских кинокомпаний на зарубежных рынках — московские мультфильмы смотрят по всему миру.