В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии «Оскар»

Церемония вручения награды киноакадемии США пройдёт на площадке Dolby Theatre. Её ведущим в четвёртый раз станет Джимми Киммел.

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За звание лучшего фильма года поборются «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» и «Анатомия падения». Лучшего режиссёра будут выбирать среди Жюстин Трие из Франции, Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана, Йоргоса Лантимоса и британца Джонатана Глейзера.

На «Оскар» за лучшую женскую роль выдвинуты Лили Гладстоун, Эмма Стоун, Аннетт Бенинг, Кэри Маллиган и Сандра Хюллер. Среди мужчин на статуэтку претендуют Брэдли Купер, Колман Доминго, Пол Джаматти, Киллиан Мёрфи и Джеффри Райт.