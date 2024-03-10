Сериалы из Поднебесной набирают популярность у зрителей со всего мира

Китайские телесериалы становятся всё более популярны по всей планете. Один из них — историческая детективная драма «Тайна судьи Ди». Она основана на произведениях нидерландского востоковеда, писателя и дипломата Роберта ван Гулика.

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Главный герой сериала — выдающийся судья времён династии Тан. На протяжении тридцати четырёх серий зрители будут следить за расследованием запутанных дел и разгадывать древние тайны.

Чжан Лина, вице-президент и главный редактор китайского видеохостинга Youku:

«Индустрия кино и телевидения уже воплотила в жизнь творческие идеи многих авторов. Я уверена, что зрителям будет интересно посмотреть на историю Поднебесной глазами европейского китаеведа».

Серия книг Роберта ван Гулика переведена на 29 языков мира, а главного героя уже называют китайским Шерлоком Холмсом. Премьера сериала состоялась в начале февраля, и он сразу вызвал большой интерес у зарубежной аудитории.

Томас ван Гулик, сын Роберта ван Гулика:

«Это своего рода культурный мост между КНР и Западом. Сериал не просто предлагает зрителям традиционный детектив — он показывает, какой была Поднебесная много веков назад. Мы знакомы с Китаем как с современным государством, но мало знаем о его прошлом и богатой истории».

Недавнее исследование Китайского университета связи показало, что телесериалы из Поднебесной смотрят более чем в 200 странах и регионах мира, а общее количество зарубежных просмотров приближается к 14 миллиардам. Одной из причин такого успеха стало развитие онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

Ян Чэнху, замдекана Школы искусств и медиа Пекинского педагогического университета:

«Мы должны учитывать современные мировые тенденции и выпускать то, что находит отклик у молодёжи по всему миру. Надо рассказывать истории о китайских ценностях и культуре, которые будут интересны всей мировой аудитории».

Исторические драмы и современные молодёжные комедии, научная фантастика и семейные мелодрамы — китайские сериалы охватывают множество жанров. Качество производства растёт с каждым годом. Вместе с ним расширяется присутствие телевизионной и киноиндустрии Поднебесной на глобальном рынке. Это вносит важный вклад в международный культурный обмен.