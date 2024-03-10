Отзывы зрителей на «Союз спасения»

Подписчики канала "Родины" в дзене обсуждают статьи о сериале "Союз спасения" и делятся своим мнением.

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sherman:

Хороший сериал, нудноват немного, и ещё в титрах не указано кто кого играет, не сразу понял, кто есть кто, а так отличная подборка актёров.

Гоша Гургулис:

Героев среди декабристов не было. Все состояли в масонских ложах. Пестель так просто был одержим идеей создания военной диктатуры, при этом вырезав всю императорскую семью. А во главе с кем, спросите вы? Да с самим собою, любимым. Он внешне был похож на Наполеона, и планы у него были наполеоновские. Он был магистром шотландского обряда, даже имел "диплом" с печатью, что может сам создавать масонские ложи где угодно. Пастор, навестивший его перед казнью, сказал: "Кажется, я говорил с самим дьяволом".

Садчикова Т:

Гоша Гургулис, а еще они стучали друг на друга. И сдавали наперебой. Советская историческая наука объясняла это тем, что они были обязаны перед царем, так как ему давали присягу, поэтому и рассказывали все на допросах.

Олег Кашевский:

Будет серьезной ошибкой изучать историю на основе сериалов. Не таков был Милорадович, совсем не таков! Кроме военных подвигов за ним числятся еще и "подвиги" закулисных баталий на стороне английской короны! Австрийский посол не имел никаких сношений с Трубецким? То есть иностранные государства не оказывали никакого влияния на заговорщиков? Рылеев, показан таким ветреным вольнодумцем. Никто не забыл род деятельности оного? Романтика там не было и в помине!

Владислав Гудулин:

Это были не молодые романтики, а люди жаждущие власти и денег, желающие за счёт переворота стать новыми лейб-кампанцами. Всё их рассуждения о свободе - ничто, никто из декабристов своих крестьян не освободил, тогда как Милорадович своих крепостных отпустил на волю.

Николай Гилёв:

Один из героев стреляется как выяснилось холостым выстрелом и тут же начинается с ним диалог. При холостом выстреле (без пули) в голову результат будет таков: обширный ожог, баротравма мозга со смертельным исходом. Видел сам на реконструкциях такие травмы, только верхних конечностей - сорванная кожа, обширный ожог. И ещё: самоубийцы того времени предпочитали стрелять не в голову, а сердце, т.к. знали, что свинцовая пуля может снести полчерепа, а им хотелось лежать в гробу красиво.

Открытый космос:

Сериал очень красивый и сделан качественно. Я не знаю историю восстания декабристов, поэтому о всяких исторических нюансах говорить здесь не могу. Даже не следила за действиями героев в фильме, просто любовалась картинкой - например, как взята крупным планом шпора на сапоге, или бокал на столе с белой скатертью, красивейшие виды залов во дворцах...

Галина клюс:

Фильм сою́з спа́сения и́ сери́ал изо всех сил постарались переврать и́сторические факты и не потрудились сообщить зрителям, а какие, собственно, причины побудили лучших сынов отечества выйти на сенатскую площадь. Наверное, не за тем, чтобы на людей посмотреть и себя показать. За кадром и видимо умышленно осталась четкая программа заговорщиков.

Диванный эксперт:

Я смотрю и не понимаю. Вот эта армия победила Наполеона? Вот эти офицеры? Это как можно стоять в строю под расстрелом из артиллерии с командами "держать строй и дождемся темноты". Эту площадь можно пешком перейти во время перезаряжания пушек. Артиллерия была без пехоты. Император на коне прошил идущий через него строй бунтовщиков…