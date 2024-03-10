Съемки второго сезона сериала «Миротворец» стартуют летом

Актриса Дженнифер Холлэнд сообщила в одной из своих соцсетей, что съёмки второго сезона сериала «Миротворец» стартуют этим летом. В шоу она исполнила роль Эмилии Харкорт. Напомним, ещё в начале февраля руководитель DC Comics Джеймс Ганн подтвердил, что сценарий продолжения уже готов.

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«Миротворец» повествует про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле.

Главную роль в сериале исполнил харизматичный актёр и рестлер Джон Сина. «Миротворец» получил в основном положительные оценки как от критиков, так и от аудитории.

Сроки выхода и подробности сюжета второго сезона пока не раскрываются.