Съемки финального сезона «Очень странных дел» завершатся через 9 месяцев

Недавно звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун приняла участие в передаче The Jonathan Ross Show. В ходе общения с ведущим актриса заявила, что до окончания съёмочного процесса финального сезона осталось ещё 9 месяцев.

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По всей видимости, ждать премьеры пятого сезона шоу не стоит раньше первой половины 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале The Jonathan Ross Show. Права на видео принадлежат The Jonathan Ross Show.

Ранее создатели сериала братья Даффер заявили, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным и завершит сюжетную ветку героев.

Четыре сезона «Очень странных дел» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix.