Один из самых успешных сериалов в истории ТВ будет закрыт после первого сезона

У сериала "Сёгун" не будет второго сезона. Об этом его создатели категорически заявили в обширном интервью THR, подчеркивая: решительно "нет".

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"Сёгун" - новое прочтение одноименного романа Джеймса Клавелла. Его премьера состоялась в конце февраля. Финал запланирован на 23 апреля.

На текущий день в эфир вышли три эпизода, но уже сейчас ясно, что шоу стало одним из главных телевизионных событий года. О чем говорят, в частности, высочайшие оценки киноагрегаторов.

В настоящее время "Сёгун" входит в список 25 лучших телешоу "всех времен" по версии пользователей портала IMDb, на Rotten Tomatoes у него 99% "свежести". Тем не менее супруги-сценаристы предприятия Джастин Маркс и Рэйчел Кондо заверяют, что ни о каком продолжении хита речи быть не может.

Отмечено, что разработка программы заняла десять лет. Более того, "Сёгун" пришелся по душе и японской аудитории - сериал создавался максимально тщательно, все исторические реалии скрупулезно выверены. И всё же…

"Мы прошли всю историю книги до конца и поставили точку", - пояснил Маркс.

По словам сценариста, им с женой очень нравится, как заканчивается роман, поэтому они изначально были настроены обойтись без продолжений. В противном случае супруги уже вовсю корпели бы над вторым сезоном, отметил шоураннер.