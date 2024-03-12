Amazon напомнила события первой части второго сезона мультсериала «Неуязвимый»
Уже скоро стартует вторая часть второго сезона мультсериала «Неуязвимый». В честь этого Amazon решила напомнить зрителям о событиях, произошедших в первой части сезона. Компания выпустила ролик с кратким пересказом главных моментов
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. Но в 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.
Первый сезон критики и зрители приняли крайне положительно. У шоу уже огромная фанатская база.
Вторая часть второго сезона стартует 14 марта. Финальная серия второго сезона выйдет 4 апреля.
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