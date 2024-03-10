Фильм ужасов про Винни-Пуха собрал сразу пять «Золотых малин»

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» получил пять наград антипремии «Золотая малина», которую традиционно вручают за самые плохие работы в киноиндустрии. Видео с церемонии награждения опубликовано на YouTube.

© ITN Studios

Картина заработала антипремию в категории «Худший фильм», «Худший приквел, ремейк и сиквел», а также статуэтку за «Худший сценарий». Автор хоррор-экранизации Рис Фрейк-Уотерфилд стал «Худшим режиссером», а Винни-Пух и Пятачок в образах кровожадных маньяков получили награду за «Худшую экранную пару».

Фильм «Винни Пух: Кровь и мед» вышел 15 февраля 2023 года. Известно, что лента превысила свой бюджет в 15 раз на первой неделе проката и собрала внушительную кассу. После этого шоураннер проекта Скотт Джеффри решил переснять «Бэмби».

Позднее продюсерская компания ITN Studios, которая работает над хоррором «Проклятие Золушки», взялась за еще один проект по классической детской сказке — «Спящая красавица: Резня». В анонсированном переосмыслении сказки Шарля Перро «Спящая красавица» расскажут о пробудившейся ото сна принцессе Талии. Она нацелена отомстить злобной королеве Велме, которая стремится захватить власть в королевстве любым путем.