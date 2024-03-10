«Оскар-2024»: что выберет калининградский режиссер и читатели

В понедельник, 11 марта, пройдёт 96-ая церемония вручения премии «Оскар». «Клопс» выяснил у калининградского режиссёра Дениса Череухо и читателей, кто, по их мнению, из списка уже оглашённых номинантов удостоится премии за «лучший фильм».

В опросе «Клопс» среди читателей лидировала лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (58%). На втором месте (16%) оказалась «Барби» с феминистским подтекстом, снятой Гретой Гервиг.

Читатели также не исключили, что престижную награду в этом году может получить Мартин Скорсезе за фильм «Убийца цветочной луны» — за него проголосовали 9%. Без внимания не оставили картину «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса — его победу хотели бы видеть 5% читателей. Остальные номинанты на премию «Оскар» оказались непопулярными среди опрошенных: «Анатомия падения», «Американское чтиво», «Прошлые жизни», «Оставленные», «Маэстро» и «Зона интересов» — получили по 1%, 2% и 3% голосов.

По мнению калининградского режиссёра и сценариста Дениса Череухо, премии удостоится фильм «Оппенгеймер». Однако эксперт посчитал, что результаты предсказуемы, а сама лента переоценена.

Режиссёр выделил для себя два фильма-номинанта: «Тяжело выбрать одну лучшую картину из всего списка. Выделю две картины, которые по-настоящему произвели на меня очень сильное впечатление. Фильм «Бедные-несчастные»: картина прекрасна своим художественным замыслом и реализацией, игрой Эммы Стоун, операторской работой, музыкальным сопровождением, и, конечно, режиссурой. Для меня это главный фаворит. Но, конечно, мы все прекрасно понимаем, что за лучший фильм статуэтку получит Кристофер Нолан. Повторюсь, что «Оппенгеймер» переоценён».

Вторым фильмом Череухо выбрал «Анатомию падения». Режиссёр выразился о ленте как о прекрасном примере оригинального сценария, который заставляет держать зрителя в напряжении и прикованным к экрану.

В этом году церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 10 на 11 марта.