Анонсирован новый мультфильм по играм Super Mario

Игровая компания Nintendo и анимационная студия Illumination работают над новым мультфильмом во франшизе «Супер Марио». Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC), ссылаясь на заявление геймдизайнера Nintendo Сигеру Миямото в соцсетях.

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Над новой картиной будет работать та же команда авторов, что работала над оригинальными «Братьями Супер Марио в кино». В частности, продюсером ленты выступит Крис Меледандри, постановщиками назначены Аарон Хорват и Майкл Еленич, а сценарий снова напишет Мэтью Фогель.

Создание условного «Братья Супер Марио в кино 2» профинансируют Universal Pictures и Nintendo. Прокатом ленты по всему миру займется Universal Pictures.

В своем анонсе Миямото не поделился подробностями о сюжете нового мультфильма. Однако он сообщил, что в нем Nintendo хочет расширить «мир Марио». По словам геймдизайнера, больше информации о фильме появится на более поздних этапах его производства.

Премьера «Братья Супер Марио в кино 2» запланирована на 3 апреля 2026 года.