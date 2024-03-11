В Китае показали российский фильм «Вызов»

В Китае прошел первый показ российского фильма «Вызов». Об этом сообщила актриса Юлия Пересильд в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пересильд приехала в Пекин, чтобы посетить премьеру и дать интервью. По ее словам, китайцы смогут посмотреть «Вызов» 15 марта.

«Первый показ «Вызова» на зрителя состоятся. Ура! Зрители счастливы. Впереди еще много всего интересного! Буду делиться!» — заявила артистка.

Российская премьера «Вызова» состоялась 12 апреля 2023 года. Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.