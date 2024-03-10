Кадры из сериала Fallout сравнили с игрой — фанатов ждет шедевр

Портал IGN опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором сравнил кадры из трейлера грядущего сериала Fallout и четвертой части игры. Похоже, авторы шоу отлично поработали над атмосферой своего проекта, и фанатов постапокалипсиса может ждать по-настоящему шедевральная адаптация «Фоллаута». Вот как на сравнение отреагировали в комментариях: Я просто надеюсь, что это адаптация хотя бы лучше чем то, чем была Halo. Мне не понравится, если сериал вдруг будет противоречить устоявшимся знаниям из игры. Похоже, они проделали отличную работу, выглядит круто. Я надеюсь, что история хорошая тоже хорошая. Я снова скачал Fallout 4 после просмотра этого ролика. Искренне жду сериал. Премьера сериала Fallout состоится 11 апреля эксклюзивно на Amazon Prime Video. Заглавное фото: Fallout

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