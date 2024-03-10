Сборы фильма «Онегин» превысили 300 млн рублей

10 марта сборы фильма «Онегин» в российском прокате превысили 300 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось три дня.

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Вероятно, на следующей неделе лента сможет пробить отметку и в 500 млн рублей.

Фильм повторяет сюжет оригинального произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории оказывается утомлённый светской жизнью аристократ, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Однако избежать любовных интриг ему не удастся.

В картине снялись Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Татьяна Сабинова, Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Алёна Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие. Кресло режиссёра занял Сарик Андреасян.