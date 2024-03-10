Номинированный на «Оскар» фильм обвинили в плагиате

Режиссера американской комедийной драмы «Оставленные», которая номинирована на «Оскар» в пяти категориях, Александра Пейна обвинили в плагиате, сообщает Variety. Сценарист «Луки» и «Приключений Паддингтона 2» Саймон Стивенсон заявил, что номинированный на престижную кинопремию фильм был снят по написанному около 10 лет назад сюжету для его картины «Фриско», который так и не был снят.

Стивенсон обратился в Гильдию сценаристов США с просьбой обсудить «важный вопрос». В 2013 году «Фриско» получил большую популярность и занял третье место в черном списке лучших сценариев неизданных фильмов.

Доказательства того, что сценарий «Оставленных» был построчно заимствован из «Фриско», действительно ошеломляющие. Любой, кто посмотрит даже на самый краткий образец, практически неизменно использует слово «наглый», — заявил Стивенсон.

Ранее сообщалось, что церемония «Оскар» является жестоким финансовым полем битвы, на котором победа исчисляется миллионами долларов. Автор «Оскаровских войн» Майкл Шульман заявил, что получение «Суперкубка в мире искусств» стоит порядка $25 млн. В эту цифру включены все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы. По словам Шульмана, это негативно влияет на киносферу, в которой все ищут способ заработать.