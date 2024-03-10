Глава X (Twitter) и SpaceX Илон Маск стал внезапным гостем презентации сериала Fallout от Amazon на выставке SXSW, чему оказались рады не все посетители стенда. Об этом сообщает издание Deadline.

По данным Deadline, Маск «небрежно» вошел в зал, где проходила презентация, спустя несколько мгновений после того, как присутствующие досмотрели трейлеры и первые 15 минут шоу. Миллиардер любезно поздоровался с обратившими на него внимание посетителями выставки, а после отправился развлекаться к тематическим стендам.

Deadline пишет, что для людей, погруженных в светскую хронику, внезапный визит Маска на презентацию сериала не стал большим сюрпризом. Дело в том, что глава X и основатель SpaceX является старым другом шоураннера Fallout Джонатана Нолана.

Примечательно, что, судя по реакции пользователей соцсетей, не все посетители выставки SXSW остались довольны набегом Маска. Некоторые посчитали, что миллиардер оттянул на себя внимание от готовящейся премьеры сериала.

«Вечеринка Fallout на SXSW была классной. До тех пор, пока не появился этот парень», – написал пользователь X под ником JasonKauz и прикрепил фотографию Маска.

Сериал Fallout выйдет на стриминговой платформе Amazon 11 апреля 2024 года.

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