Кот стал совсем другим: выходит мультфильм «10 жизней»
12 июня в российский прокат выходит анимация «10 жизней» о невероятных приключениях кота Беккета, которому предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы научиться ценить свою собственную жизнь.
Режиссером и автором сценария мультфильма выступил Крис Дженкинс, работавший ранее в качестве продюсера и сценариста над анимациями «Дом» и «Лови волну!», а также в команде Walt Disney Feature Animation над проектами «Кто подставил кролика Роджера», «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин», «Горбун из Нотр-Дама».
Крис Дженкинс рассказал:
«Идея сюжета о высокомерном коте, который превращается в других животных, изначально предполагает много юмора и веселья, но в нашей анимации есть и глубокий посыл: в поисках «лучшей» жизни не стоит забывать, что на самом деле жизнь у тебя одна, так что проживи ее с достоинством и с любовью к окружающим».