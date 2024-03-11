Павел Деревянко и Роман Мадянов сыграют вымышленных существ в новогодней комедии

В Санкт-Петербурге начались съемки приключенческого фэнтези «Колотун», режиссером которого выступает Олег Гусев (мини-сериал «Арт и факт»). Герои фильма (семья Снегиревых) в канун Нового года окажутся в параллельном мире. Персонажей этого мира – добрых и злых волшебников и фантастических существ – сыграют Павел Деревянко, Александр Горбатов, Роман Мадянов.

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По сюжету семья Снегиревых переживает не лучший период: родители (Агата Муцениеце и Иван Колесников) готовятся к разводу, о котором их сын Ромка (Дима Калихов) пока ничего не подозревает. Мама с папой, не желая портить ребенку Новый год, решают рассказать ему все уже после праздника.

Но семейству не суждено оказаться за новогодним столом с мандаринами и оливье – 31 декабря Снегиревы вместе с машиной в буквальном смысле провалятся в параллельный мир. Там их ждут невероятные приключения и знакомства. Они встретят доброго волшебника Поляриуса (Ваха), увлеченного своими изобретениями, его внучку Эмилию (Бабаскина), Ядвигу (Ильяшенко) — колдунью по профессии и ведьму по призванию, и даже опасного Колотуна (Горбатов), повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.